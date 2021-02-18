Вашингтон, , 20:51 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Афганистана Ашраф Гани 17 февраля обсудили вопросы мирного урегулирования и стратегии администрации Белого дома в Афганистане, пишет 18 февраля Reuters.

Госсекретарь США уверил, что Белый дом готов поддерживать усилия Афганистана, направленные на мирное урегулирование ситуации в стране.

Блинкен подчеркнул важность сотрудничества с правительством Афганистана, а также союзниками по НАТО.

Напомним, что в прошлом году между США и «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была достигнута договорённость о некоторой нормализации обстановки в Афганистане.

Согласно договоренностям, США и союзники пообещали в течение 14 месяцев вывести все войска из Афганистана. В ответ на это талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) согласились рассмотреть возможность прекращения террористических атак на территории Афганистана, представляющих угрозу безопасности США.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря афганское правительство и представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подписали первое за 19 лет войны соглашение. Отмечается, что подписанное соглашение не касается никакой конкретики, кроме договоренности о продолжении мирных переговоров, однако было оценено обеими сторонами как прорыв.