Кламар, , 20:38 — REGNUM Бывший президент Франции Николя Саркози вакцинировался от коронавируса в военной больнице Перси в коммуне Кламар департамента О-де-Сен. Об этом в четверг, 18 февраля, передает France Info.

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Сообщается, что пройти вакцинацию 66-летнему Саркози посоветовал участковый врач по причине наличия о политика некого заболевания, вызывающего высокий риск тяжелого течения коронавируса.

Какую вакцину принял бывший президент, пока не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 25 018 случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 3,514 млн.

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