Москва, , 20:30 — REGNUM В среду, 17 февраля, президент РФ Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции встречу с руководителями четырёх фракций нижней палаты российского парламента.

Во встрече приняли участие руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский, руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов, руководитель фракции партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, руководитель фракции партии «Единая Россия» Сергей Неверов, а также председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко.

Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский и Сергей Миронов скептически оценили тот факт, что в ряде регионов отказалась от голосования по партийным спискам в пользу выборов по одномандатным округам.

«В каждом муниципалитете своя традиция, свои обоснования для того, чтобы либо расширять либо сокращать их. Все зависит от ситуации в конкретном муниципальном образовании. У нас раньше было 15 депутатов — одномандатников, и 15 избирались по партийным спискам. Но впоследствии было принято решение, поддержанное всеми, о том, что должно быть 20 одномандатных округов, и десять — по партийным спискам», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM председатель Ивановской городской Думы Александр Кузьмичев.

«Я думаю, что когда люди видят конкретного человека, который общается с ними — а у нас были довольно большие по численности округа — это оптимальный вариант. Что же касается партийных списков, то они, конечно должны быть представлены в крупных административных округах. Все зависит от ситуации в конкретном административном округе», — завершил свой комментарий Александр Кузьмичев.