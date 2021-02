19 февраля 2021 | Время чтения 34 мин

Арташес Гегамян, , 09:00 — REGNUM Прошло более трех месяцев после завершения второй Карабахской (сентября-ноября 2020 г.) войны. Войны, которая обернулась трагедией для сотен и сотен тысяч граждан Республики Армения (РА) и Арцахской Республики (Нагорно-Карабахская Республика — ред.). Однако для значительной части наших граждан всё ещё остаётся много вопросов, на которые вразумительных, убедительных, а самое главное, исчерпывающих и честных ответов до недавнего времени так и не было озвучено. И вот 15−16 февраля т. г. чудом уцелевшая патриотическая телекомпания ArmNews выпустила в эфир интервью с третьим президентом РА, Героем Арцаха Сержем Азатовичем Саргсяном. Я не стану в подробностях анализировать отдельные высказывания Сержа Азатовича по самым острым вопросам минувших трёх лет николвоваевического лихолетья, отбросившего Армению на два-три десятилетия назад, подорвавшего дух нашего мужественного, трудолюбивого и честного народа, в значительной своей части угодившего в тщательно подготовленную стратегами цветных революций с берегов Потомака и Туманного Альбиона западню. Скажу лишь, что ответы на них третьего президента РА, совершенно по-новому высветили многие события и факты, имевшее место как накануне, так и после государственного переворота в Армении апреля-мая 2018 года, дали возможность объективно проанализировать события минувших двух лет и девяти месяцев.

Ранее мне уже неоднократно приходилось в подробностях, даже в деталях, описывать отдельные составляющие наработанных ранее в Грузии, Киргизии и Украине технологий цветных революций, которые в 2018 г., которые были использованы во время государственного переворота в РА. Здесь же напомню читателям весьма примечательную вещь, а именно: ещё в апреле 2018 года Никол Воваевич, себя любимый, при «штурме» Дома Радио в Ереване, да и во время других разного рода акциях не раз и не два самым подлым образом использовал в качестве своеобразного живого щита старшеклассников общеобразовательных школ г. Еревана, особенно во время несанкционированных митингов и шествий с перекрытием улиц в центре города. Уважаемые читатели, несомненно, помнят акции протеста в защиту скандального блогера Алексея Навального, известного также как «берлинский пациент», когда уже в наши дни его кукловоды, которые, судя по их омерзительным рекомендациям «берлинскому пациенту», повторили те же самые технологии теперь уже в Москве и других городах России 23 и 31 января т. г., когда во время разного рода шествий и митингов, в качестве живого щита также использовали школьников. На то были основания, ведь в апреле 2018 года эта практика была успешно апробирована в Армении. Что это, уважаемый читатель, случайное совпадение? Безусловно, нет! Анализ событий последних лет приводит к вполне определенному выводу: против России и, в нашем случае, против Республики Армения действует единый центр, скажем так, спецслужб коллективного Запада, целью которого является, с одной стороны, создание зоны нестабильности не только в самой Российской Федерации, но и по всему периметру границ РФ — будь то в Белоруссии, Донецке и Луганске, а ранее и в Республике Крым, ну и на Южном Кавказе — в Армении и Нагорном Карабахе. Но обо всем этом по порядку. Что же касается создания зоны нестабильности в приграничных с Россией странах Центральной Азии, то это тема отдельного анализа.

Вспомним, уважаемый читатель, события, имевшие место в регионе Южного Кавказа после госпереворота в Армении.

Так, приведу выдержку из поздравления президента США Дональда Трампа Ильхамом Алиевым в связи со 100-летием Азербайджанской Демократической Республики, направленное в его адрес 24 мая 2018 года, которое было выложено на официальном сайте президента Азербайджана. «Наше сотрудничество в экономической области, продолжавшееся на протяжении многих лет, в этом году, как невероятное достижение, достигло своего пика в области транспортировки посредством Южного газового коридора, который обеспечит необходимую энергетическую безопасность Европы … Предстоящие месяцы создадут возможности для решения нагорно-карабахского конфликта (напомним читателям, что к моменту поздравления в РА уже был совершён госпереворот — А. Г.), а это создаст ещё более лучшие условия для сотрудничества между США и Азербайджаном (видать сам факт существования Нагорно-Карабахской Республики уж больно мешал сотрудничеству США и Азербайджана — А. Г.). Соединенные Штаты, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, искренне желают сотрудничества с вами для устойчивого решения этого конфликта мирным путем», — подчеркнул в поздравительном послании Дональд Трамп. Далее вспомним и другое. Так, как передает ТАСС, 24 октября 2018 г. помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Баку по итогам визита в Азербайджан заявил: «Урегулирование карабахского конфликта имеет очень важное, стратегическое значение для нас. Мы понимаем, что разрешение карабахского конфликта важно не только для Азербайджана и Армении, но и может повлиять на ситуацию в мире (вдумайтесь, уважаемый читатель, «повлиять на ситуацию в мире» — А. Г.) … Я благодарен президенту Алиеву за то, что он поделился со мной своим взглядом на перспективы урегулирования этого конфликта, — кроме того, он сообщил, что в четверг посетит Ереван, где собирается «прояснить взгляды руководства Армении на урегулирование конфликта». А уже в Ереване всё тот же неугомонный Джон Болтон сказал: «Решение карабахской проблемы — кратчайший путь для уменьшения внешнего давления на Армению» (не приходится сомневаться, что внешнее давление на Армению осуществлялось именно со стороны США и его показного строптивого союзника по НАТО, Турции — А. Г.). Тогда же он добавил, что если на предстоящих в декабре (2018 г.) досрочных парламентских выборах поддерживающая и. о. премьера (Никола Воваевича, ласково именуемого в народе Николом-предателем) политическая сила получит «сильный мандат», то это позволит главе правительства пойти на решительные шаги, в частности, приложить усилия по решению карабахской проблемы. Так вот, уважаемый читатель, эти заокеанские светочи демократии, в поте лица борющиеся за соблюдение прав человека, как-то не заметили, что роспуск Национального собрания РА VI созыва был незаконным. После государственного переворота николоболтоноугодные решения в НС РА, приведшие к роспуску парламента, принимались в обстановке психологического террора со стороны улицы, тысяч и тысяч митингующих, буквально осаждавших здание парламента Армении. Уже не приходится говорить об угрозах в адрес депутатов из фракции Республиканской партии Армении, имеющей большинство в НС РА. Естественно, что в авангарде митингующих были всевозможные «труженики» из более чем 50 организаций, финансируемых фондом Сороса «Открытое общество — Армения», последователи тоталитарной религиозной секты «Слово жизни», ну и милые сердцу Никола и его властной камарильи активисты из ЛГБТ-сообщества. А теперь, уважаемый читатель, ещё и еще раз призадумаемся над словами Болтона о том, что «урегулирование карабахского конфликта имеет очень важное, стратегическое значение для нас … оно важно не только для Азербайджана и Армении, но и может повлиять на ситуацию в мире». Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы не понять ту непреложную истину, что именно третий президент РА Серж Азатович Саргсян был тем государственным деятелем, который, руководствуюсь исключительно интересами двух армянских государств, препятствовал реализации столь вожделенных для США действий, которые могут «повлиять на ситуацию в мире», естественно, в нужном США направлении. И лишь после государственного переворота в мае 2018 года и приводом к власти Никола Пашиняна для закордонных стратегов цветных революций открылись новые горизонты с перспективой выдавливания России из региона Южного Кавказа. Причем заметим, что попытки государственного переворота вынашивались коллективным Западом аж с 2008 года и провалились 1 марта, благодаря решительным действиям второго президента РА Роберта Седраковича Кочаряна, Михаила Арутюняна, Сейрана Оганяна, Юрия Хачатурова и многих других патриотов, которые, выполняя свой конституционный долг, смогли уберечь Армению от сползания в широкомасштабную кровопролитную гражданскую войну. И следовало ожидать, что в отместку за исполнение ими своего конституционного долга захватившие власть антинациональные силы РА сфабриковали уголовные дела против них и уже третий год подвергают патриотов Армении судебному преследованию.

Здесь считаю важным заметить, что 2008−2009 годы президентства Сержа Саргсяна были крайне напряжёнными, так как следовало сделать всё возможное, чтобы успокоить армянское общество от имевших место ранее потрясений. Напомним читателям, что после президентских выборов 19 февраля 2008 года в Армении сторонники кандидата в президенты и первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, несогласные с итогами выборов на протяжении десяти дней в Ереване проводили протестные акции, которые из-за циничных подстрекательских призывов Никола Пашиняна переросли в столкновения митингующих с органами правопорядка, во время которых погибло 9 демонстрантов и 1 военнослужащий, было госпитализировано 33 сотрудника полиции, а общее количество обратившихся в больницу граждан составило около 230 человек. Так вот, новоявленный поп Гапон, лично известный как Никол Пашинян, выражаясь литературным языком, после провоцированного кровопролития с потрохами слинял. Или, как свое бегство он же характеризовал, ушёл в подполье. Причём самое интересное в том, что Служба национальной безопасности РА изначально знала место нахождения сего субъекта, но не изолировала его, чтобы тщательно разобраться в его связях, особенно в связях из-за бугра. Причём об этом знал и сам провокатор, но специально не прерывал своих связей с внешним миром, чтобы негласно сдать своих подельников по мятежу 1 марта 2008 года. Завершив свою мерзкую предательскую миссию, Никол Воваевич, себя любимый, явился в прокуратуру РА с повинной, далее был осуждён на 7 лет по обвинению в организации массовых беспорядков и спустя один год и 5 месяцев вышел на свободу по амнистии в честь 20-летия независимости Армении. Не могли же власти амнистировать его за выдачу полиции и органам безопасности своих подельников по мятежу. Здесь уже не приходится говорить о раскрытии фактов, благодаря которым были высвечены инограждане, особенно трепетно относящиеся к углублению демократии, укреплению гражданского общества, соблюдению прав человека и прочей пропагандистской ерунды коллективного Запада, выражаясь проще — к провоцированию массовых беспорядков. Инограждан, вся деятельность которых была призвана оболванивать широкие массы жаждущих демократии неискушенных масс с последующим их выводом на улицу. Сложность внутриполитической обстановки в Армении, обусловленная событиями 1 марта 2008 года, усугубилась и резко обозначившимся мировым финансовым кризисом 2008 года. Напомним читателям, что спад экономики еврозоны закончился во втором квартале 2009 г., однако в 2011 году в еврозоне началась вторая рецессия, продолжавшаяся до 2013 года. Не лучше обстояли дела в экономике и в союзнической России. Так, согласно данным, обнародованным Росстатом РФ 23 января 2009 года, в декабре 2008 г. падение промышленного производства в России достигло 10,3% по отношению к декабрю 2007 г. Эти данные, уважаемый читатель, я привожу далеко не случайно, так как экономика Армении и её финансы в немалой степени зависят от экономики и финансов Евросоюза и особенно от состояния экономики и финансов Российской Федерации. Для подтверждения сказанного приведу лишь некоторые статистические данные.

Так, в январе-декабре 2007 года чистый приток денежных средств (по банковской линии) физическим лицам РА составил $1 млрд 58 млн 310 тысяч, в том числе из России — $949 млн 92 тысяч, или 89,7% (Справочник ЦБ РА, январь 2008 г., стр. 36). Для сравнения в январе-декабре 2008 года чистый приток денежных средств (по банковской линии) физическим лицам РА составил $1 млрд 393 млн 67 тысяч, в том числе из России — $1 млрд 248 млн 307 тысяч или 89,6% от всего чистого притока денежных средств в РА (Справочник ЦБ РА, январь 2009 г., стр. 28). А уже в 2009 году чистый приток денежных средств (по банковской линии) физическим лицам РА составил $823 млн 306 тысяч, в том числе из России $759 млн 899 тысяч, или 92,3% (Справочник ЦБ РА, январь 2010 г., стр. 39). При этом заметим также, что в январе-декабре 2007 года во внешнеторговом балансе РА удельный вес стран ЕС составлял 38,4%, стран СНГ — 32,4%, России — 20,9%, в 2008 году, соответственно, ЕС — 35,3%, стран СНГ — 30,0%, России — 19,5% (Национальный статистический комитет РА, «Социально-экономическое положение Республики Армения в январе-декабре 2008 г.», стр. 114). По итогам 2009 г. на долю ЕС приходилось 30,3% внешнеторгового оборота РА, на страны СНГ — 29,6%, на долю России — 22,5% (Национальный статистический комитет РА, «Социально-экономическое положение Республики Армения в январе-декабре 2009 г.», стр. 113). Отметим также, что объем внешней торговли РА в 2007 году составил $4 млрд 439 млн 243,6 тысяч, в 2008 г., соответственно, $5 млрд 483 млн 290,8 тысяч, в 2009 г. — $4 млрд 1 млн 944,5 тысяч. Думается, что вышеприведенные показатели весьма красноречиво характеризуют степень зависимости экономики и финансов Республики Армения от стран ЕС и России, что и обусловило спад ВВП Армении в 2009 году на 14,1%.

Я столь подробно привёл эти показатели с тем, чтобы показать всю сложность положения, складывающегося в Армении в первые годы президентства Сержа Саргсяна. Страна постепенно стала выходить из кризиса. Чтобы как-то «сменить гнев» на «милость» поборников демократии и прав человека стран коллективного Запада, Армения 7 мая 2009 года после принятия в Праге совместной декларации по вопросам «Восточного партнёрства» стала членом этого проекта Европейского союза с пятью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. Напомним читателям, что в Пражской декларации подчеркивалось, что главной целью этой новой инициативы было заявлено «создание необходимых условий для укрепления политической и экономической интеграции между Европейским союзом и заинтересованными странами-партнерами путём содействия политическим и социально-экономическим реформам в странах-участницах «Восточного партнёрства». Деятельное участие Армении в «Восточном партнёрстве» во многом снизило критику в адрес руководства РА со стороны разного рода международных правозащитных организаций, позиционирующих себя в качестве этаких надсмотрщиков за соблюдением демократии и прав человека в Армении. Между тем уже с начала 2012 года в Армении стартовала кампания по выборам в Национальное собрание РА V созыва, по итогам которой Республиканская партия Армении, руководимая третьим президентом РА Сержем Саргсяном, составила большинство в НС РА с 69 депутатскими мандатами из 131 депутатского места. В декабре 2012 года стартовали также и очередные президентские выборы, по итогам которых с 58,64% голосов президентом РА был переизбран Серж Азатович Саргсян. По сложившейся в Армении традиции, занявший второе место в выборах президента РА Раффи Ричардович Ованнисян (уроженец г. Фрезно, США) с 36,75% голосов избирателей выразил свое несогласие с итогами выборов. Несогласные с итогами выборов его избиратели также вышли на протестные акции, митинги и демонстрации, в основном в Ереване. Власти Армении, уже извлекшие горькие уроки из кровавых событий 1 марта 2008 года, действовали куда осмотрительнее. И благодаря совершенно неординарным способностям начальника полиции РА генерал-лейтенанта Владимира Сергеевича Гаспаряна, сочетающего в себе строгую приверженность следованию букве закона с искренностью и доброжелательным отношением к участникам акций протеста, сумел предотвратить тщательно подготовленные всё теми же стратегами цветных революций провокации.

Читатель вполне резонно может задаться вопросом, а как же обстояли дела на карабахском фронте. Не буду пересказывать до мелочей выверенные оценки на эту тему, данные Сержем Саргсяном в своем недавнем интервью, а всего лишь замечу, что в Нагорном Карабахе и вокруг него было относительно спокойно. Однако это устраивало далеко не всех. Тем более, что ещё в 2011 году президент РА, дал своё согласие на подписание Казанского документа. Напомним читателям, что в июне 2011 года на встрече президентов России, Армении и Азербайджана — Дмитрия Анатольевича Медведева, Сержа Азатовича Саргсяна и Ильхама Гейдаровича Алиева в Казани было объявлено, что 5 марта того же года в Сочи был представлен обновленный вариант Мадридских принципов по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта, который устно был согласован между сторонами конфликта. Весьма симптоматично, что после телеинтервью вся николвоваевическая шайка-лейка ополчилась против Сержа Саргсяна за то, что он ещё в 2011 году якобы был готов на сдачу территорий вокруг Нагорного Карабаха в обмен на ничего. Естественно, что при этом холуями Пашиняна извращалась суть проекта Казанского договора. Поэтому считаю важным привести отдельные выдержки из текста договора, где должны были стоять подписи президентов Азербайджана и Армении.

«Территории. Все прилегающие к Нагорному Карабаху азербайджанские территории, находящиеся под контролем Армении, возвращаются под контроль Азербайджана. Детали возвращения стороны согласуют в соответствии с Мирным соглашением. На первом этапе возвращаются Агдамский, Физулинский, Джебраильский, Зангеланский и Кубатлинский районы. Позднее возвращается Кельбаджарский район и не коридорный участок Лачинского района … Внутренним перемещенным лицам в Азербайджане разрешается вернуться в Кельбаджарский регион через пять лет после вступления в силу Мирного соглашения. Те территории Лачинского района, находящиеся вне коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах, возвращаются под контроль Азербайджана после вступления в силу Мирного соглашения … Гарантии безопасности. После вывода армянских сил, контролирующих азербайджанские районы, там размещаются миротворческие силы — с целью обеспечения наблюдения за безопасностью и демилитаризацией. Миротворческие силы формируют государства на добровольной основе. Выбор миротворцев осуществляется по взаимному согласию сторон. Каждая сторона имеет право вето на выбор другой стороны (то есть в случае требования со стороны Азербайджана о привлечении миротворческих сил Турции Арменией было бы наложено вето — А. Г.) … Промежуточный статус Нагорного Карабаха. До определения правового статуса Нагорного Карабаха Нагорный Карабах получает промежуточный статус, который предоставляет его жителям определенные права и привилегии. Они будут изложены в Мирном соглашении, в частности: Жители Нагорного Карабаха получают право защищать и контролировать социальную и экономическую жизнь и безопасность в демократическом обществе. Соблюдаются права и основные свободы жителей Нагорного Карабаха. Народ Нагорного Карабаха, с целью управления Нагорным Карабахом в промежуточный период, имеет право выбирать органы власти, которые осуществляют законодательную и исполнительную власть во внутренних вопросах Нагорного Карабаха. Для осуществления правосудия Нагорный Карабах имеет право создавать суды. Официальные должностные лица Нагорного Карабаха будут наделены полномочиями устанавливать внешние контакты в сферах, которые устанавливаются Мирным соглашением … Нагорный Карабах имеет право на получение финансовой помощи от зарубежных стран и международных организаций при условии, что такая помощь предоставляется для защиты прав человека, мирного экономического и демократического развития, культурных и торговых связей или удовлетворения основных гуманитарных потребностей … Свободное волеизъявление. Окончательный правовой статус Нагорного Карабаха определяется путем свободного волеизъявления населения Нагорного Карабаха. Условия и детали голосования согласовываются сторонами на будущих переговорах. Под населением Нагорного Карабаха подразумевается национальное соотношение всех народов, проживавших в НКАО в 1988 году, в таких этнических пропорциях, каковые были до начала конфликта. Во время голосования ограничений в оформления вопроса или вопросов будущего статуса не будет и может допускать возможность каждого статуса». Я специально столь подробно изложил выдержки из текста Казанского договора, чтобы упрекнуть разного рода ура-патриотов Армении, которые в 2011—2017 гг. Клеветали на третьего президента РА, обвиняли чуть ли не в предательстве национальных интересов двух армянских государств — Республики Армения и Нагорно-Карабахской Республики. Уже в те годы ядовитые корни популизма, а скорее политического авантюризма, втравливались в сознание самых разных слоёв населения двух армянских государств, а президент Серж Саргсян с достоинством, присущим подлинному государственному деятелю нёс свой Крест. Как тут не вспомнить высказывание одного из ярчайших политиков ХХ столетия сэра Уинстона Леонарда Спенсер-Черчилля, который говорил: «Отличие государственного деятеля от политика в том, что политик ориентируется на следующие выборы, а государственный деятель — на следующие поколения». Напомним читателям, что президент Алиев отказался подписывать Казанский договор. В таких условиях, естественно, друзьям и союзникам Азербайджана, в первую очередь в лице члена НАТО, Турции, было бы очень трудно оказывать на Армению «внешнее давление», о чём в дальнейшем упоминал Джон Болтон. Тем более, что ещё в 2009 году, президент РА Серж Саргсян проявил как политическую прозорливость, так и волю, санкционировав министра иностранных дел РА Э. Налбандяна в Цюрихе (Швейцария) парафировать два документа: «Протокол об установлении дипломатических отношений» и «Протокол о развитии двухсторонних отношений». Заметим, что этот беспрецедентный шаг армянской стороны вызвал ожесточённую критику особенно в армянской Диаспоре США, Франции, стран Арабского Востока, которые в своём подавляющем большинстве были потомками беженцев, чудом уцелевших от Геноцида армян 1915−1923 гг. в Османский империи. Ещё тогда (2009 г.) Серж Саргсян сознательно взял эту инициативу и этот удар на себя. Напомним читателям, что стратегический союзник Турции — Азербайджан — тогда громогласно обвинил Турцию в предательстве братских интересов: Анкара обещала Баку абсолютную поддержку в карабахском вопросе до его разрешения, но вдруг парафировала Цюрихские протоколы. Ратификация протоколов в турецком парламенте стала тормозиться и вскоре Великое национальное собрание (парламент) Турции объявило об отказе от ратификации Цюрихских протоколов. Между тем президент С. Саргсян лишь спустя 9 лет, 1 марта 2018 года подписал указ об аннулировании армяно-турецких протоколов. Внешнеполитические инициативы профессионального тандема Серж Саргсян — Эдвард Налбандян (министр иностранных дел РА с апреля 2008 года по май 2018 год) позволили в 2008—2014 годах свести на нет любое возможное существенное внешнее давление со стороны союзников турецко-азербайджанского тандема на Армению, особенно из числа стран-членов НАТО, уже тогда вынашивающих идею создания Южного газотранспортного коридора (сокращенно «Набукко»), включающего Южнокавказский газопровод (Баку — Тбилиси — Эрзерум), турецкий Трансанатолийский газопровод (TANAP) и Трансадриатический газопровод (TAP) с направлением газа в Южную Европу. Напомним читателям, что основная цель этого проекта — под лозунгами повышения безопасности поставок газа в Европу добиться сокращения доли России, как поставщика газа на газовом рынке Европы. Конечная же цель турецких и англосаксонских стратегов оставалась неизменной — выдавливание России из региона Южного Кавказа.

Однако, по «случайному совпадению», после подписания Арменией 10 октября 2014 г. «Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года», отношения отдельных стран коллективного Запада к Армении стали постепенно, мягко выражаясь, охлаждаться. Напомним читателям, что ещё в 2013 году официальный Ереван отказался от подписания «Соглашения об ассоциации с ЕС» (впоследствии, 24 ноября 2017 г. РА подписала с Евросоюзом «Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве»). И здесь, как нельзя кстати, подвернулся (как в известном русском идеоматическом выражении «рояль в кустах», означающем явно заранее подготовленную акцию представляемую её организаторами как случайность), удобный повод для расшатывания положения в Ереване и других городах РА. Так, летом 2015 года «спонтанно» разразилось движение «Электрик Ереван», как его назвали западные СМИ, а в Армении за ним прикрепилось название «Нет грабежу!». Протестующие выдвинули требование о понижении тарифной ставки на электроэнергию. Но это была лишь вершина тщательно подготовленной первой масштабной антироссийской акции. Да, да, уважаемый читатель, антироссийской акции. Чтобы не быть голословным, приведу некоторые выдержки из статьи «Протестное движение «Электрик Ереван» и его последствия», опубликованной 12 февраля 2016 г. на сайте. Так, автор статьи Нона Шахназарян из Института археологии и этнографии НАН РА пишет: «Невзирая на то, что протестное движение быстро пошло на спад, оно тем не менее оказало серьёзное влияние на дальнейший ход событий в республике. В начале правительство ответило на требования народа, согласившись субсидировать повышенную тарифную разницу из государственного бюджета. Однако выявление того факта, что правительство оказалось бессильным сохранить прежние цены, с новой силой обнажило степень плачевности состояния, в котором находится энергетический сектор страны, а впрочем, равно как и подчинённая российским интересам экономика Армении в целом … Костяк движения составляли молодые люди, большинство из которых родились на свет после Карабахского движения 1988 г. Наблюдателям протестов бросался в глаза возраст протестующих — молодые люди в возрасте между 17−35 годами, представители нарождающегося среднего класса: айтишники-электронщики, маркетинговые менеджеры, студенты, предприниматели и НПО-активисты. Эти люди имеют доход, который легко мог бы покрыть повышенный тариф, но их действия несли в себе нечто большее, некий заряд гражданской активности per se». В переводе на бытовой язык уже тогда технологи цветных революций обкатывали возможные сценарии государственного переворота. Видится мне, что подпиши руководство Армении «Соглашение об ассоциации с ЕС», а не Договор о присоединении РА к Договору о ЕАЭС, события в Армении развивались бы совершенно по другому сценарию. Далее, в статье Н. Шахназарян читаем: «На протяжении последних десятилетий ключевые сектора армянской экономики были отданы на откуп иностранным инвесторам, в значительной мере — российским компаниям» (Сокрушается автор. Можно подумать, что «General Electric» или «Westinghouse Electric» стояли в очереди на приватизацию электрических сетей Армении, остро нуждающихся в крупных инвестициях для их безопасного функционирования — А. Г.) … Критика демонстрантами цепочки, когда российская компания давит на Москву (имеется в виду РАО «Электрические сети Армении» — А. Г.), которая «прессует» власть Армении, и последняя жмёт на своих граждан — несёт в себе, таким образом, антиколониальный заряд. Фактически это может означать, что армянская экономика напрямую управляется из Москвы … В конце концов. Однако возникло более изящное решение проблемы. In the end, however, a more refined solution emerged (автор статьи специально переходит на английский, прекрасно зная, что братва с окрестностей кинотеатра «Наири» г. Еревана, являясь постоянными слушателями радио «Эхо Москвы, прекрасно владеет английским и с удовлетворением восприняла, что, «в конце концов, однако появилось более изысканное решение» — А. Г.). Независимый аудит электрических сетей Армении, выполненный компаниями Делойт и Туш (Deloitte and Touch), пришёл к заключению, что повышение тарифов на электроэнергию было на самом деле оправданным». Я специально столь подробно привёл выдержки из этой статьи, потому что в ней чётко прослеживается одна мысль, а именно: абсолютно неважно, насколько объективны требования протестующих, важно то, что, благодаря технологиям цветных революций, можно даже и без особых весомых на то причин вывести на улицу десятки и десятки тысяч протестующих, особенно из числа молодёжи. Дальше — больше. Внешнее давление на Армению продолжалось и приобрело кровавые очертания. Азербайджан при непосредственном подстрекательстве члена НАТО Турции 1 апреля 2016 года начал масштабные военные действия против Арцахской Республики. И лишь благодаря жесткой позиции Генерального штаба Министерства обороны России, так называемая четырёхдневная Апрельская война 2016 года была в зародыше задушена. Однако спецслужбы англосаксов на этом не остановились. Уже в июле 2016 г. вооружённая группа «Сасна црер» («Сасунские храбрецы») захватили полк патрульно-постовой службы полиции в Ереване. В ходе этих событий погибли трое правоохранителей, ещё 6 получили ранения. 31 июля главари «Сасна црер» сдались властям, добровольно сложив оружие. Мне уже приходилось об этом писать, поэтому напомню читателям лишь заглавные статьи, опубликованной на сайте интернет-портала «ОКО ПЛАНЕТЫ», «Мятеж в Ереване нейтрализован на горе Западу. Об антироссийских «ушах» протестов в Армении», которые, как нельзя ёмко характеризуют суть событий, происходящих в июле 2016 года в Ереване. Наш антигерой, он же Никол-предатель, ещё тогда хотел втиснуться и оседлать опять-таки щедро профинансированные из-за бугра митинги в поддержку сасунских «правдоборцев», или, в переводе на литературный язык, террористов, но оставшиеся на свободе члены этой организации, они же организаторы митингов наверно, за все время своих противозаконных действий приняли единственно правильное решение, указав Николу Воваевичу единственно подходящее для него место — мусорный бак. Видать, что звёздный час сего антинационального перевёртыша к тому времени ещё не настал. Далее напомним читателям, что 2 апреля 2017 года состоялись выборы в Национальное собрание РА VI созыва, и по итогам этих выборов представитель наблюдательной миссии ОБСЕ Эльвира Дробински (Германия) заявила, что парламентские выборы прошли в Армении без существенных нарушений. А глава миссии наблюдателей от СНГ, председатель Исполнительного Комитета СНГ Сергей Лебедев заявил, что парламентские выборы в Армении были свободными, прозрачными и открытыми. Итоги выборов не обжаловали как политические силы, прошедшие в НС РА, так и те, которые не преодолели 5% барьер голосов избирателей, необходимый для вхождения в парламент. По итогам выборов, предвыборный блок «Елк» («Выход») с Николом Пашиняном, набрав 7,77% голосов избирателей, получил 9 депутатских мандатов.

Уважаемый читатель, я не стану в очередной раз в деталях описывать события, которые последовали за этим, а напомню лишь, что спустя год премьер-министр Армении Серж Саргсян 23 апреля 2018 года подал в отставку. Глава кабинета министров покинул занимаемую должность спустя неделю после того, как был избран парламентом на этот пост. Временным исполняющим главой правительства был назначен первый вице-премьер РА Карен Карапетян. В распространенном 23 апреля 2018 г. пресс-службой правительства РА заявлении, с которым Серж Азатович Саргсян обратился к гражданам Армении, отмечалось: «Обращаюсь к вам в последний раз как глава государства. Никол Пашинян (в те дни лидер протестующих — А. Г.) был прав. Я был не прав. Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но я не пойду ни на одно из них. Это не моё. Я покидаю должность премьер-министра и главы Армении. Уличное движение выступает против моего пребывания на посту. Я выполняю ваше требование. Мира, гармонии и толерантности всем нам. Благодарю вас». Напомним читателям, что пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков 25 апреля 2018 г. прокомментировал ситуацию с протестными акциями в Армении. «Надеемся, что наши армянские друзья смогут урегулировать эту ситуацию и выйти на устойчивую конструкцию и на консенсусное решение уже в ближайшее время», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС. Песков добавил также, что власти России продолжают следить за ситуацией. А теперь, уважаемый читатель, приведу две выдержки из поздравительных посланий президента США Дональда Трампа Николу Пашиняну от 16 мая 2018 года. Как сообщило РИА Новости, в послании Трамп отметил: «Поздравляю с вашим избранием. Ожидаю совместной работы с вами во многих сферах, представляющих обоюдный интерес, включая развитие торговых связей, укрепление демократических институтов и региональной безопасности». В сообщении также указывалось, что, по словам Трампа, развитию отношений могут способствовать прогресс в борьбе с коррупцией, консолидация политических партий и мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Спустя 8 месяцев, президент США 19 января 2019 г. вновь направил поздравительное письмо Николу Пашиняну в связи с его назначением на пост премьер-министра РА. «Уважаемый господин премьер-министр, поздравляю Вас с назначением на пост главы правительства и с успехом Вашего блока на парламентских выборах в декабре 2018 года» (президент США, несомненно, был в курсе, что успех блока — есть успех фонда Сороса «Открытое общество — Армения», а также успех щедро финансируемых из-за бугра тоталитарных религиозных сект и покровительствуемых спецслужбами активистов ЛГБТ-сообщества — А. Г.). США поддерживают процветающую, демократическую (то обстоятельство, что блок Пашиняна получил большинство в парламенте РА на выборах, последовавших после антиконституционного роспуска Национального собрания РА VI созыва, так это не в счёт — А. Г.) и живущую в мире с соседями Армению (видимо, Трамп имел в виду Турцию и Азербайджан — А. Г.). Вместе мы сможем добиться прогресса в наших усилиях по углублению торгово-экономических связей, в борьбе за укрепление международной безопасности (предположительно, с вводом вооруженных сил члена НАТО Турции в зону нагорно-карабахского конфликта), а также с коррупцией». Президент США и в этом поздравительном послании выразил надежду на то, что этой работе будет способствовать мирное урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе.

Надеюсь, что уважаемый читатель обратил внимание на повторяющуюся в этих поздравительных посланиях президента США мысль о том, что мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта, естественно, по американским представлениям, является главным условием углубления торгово-экономических связей и т. д. и т. п. Причём на практике мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта по-амеркански, не приходится сомневаться, что предполагало и имело своей конечной целью выдавливание России из Армении и Южного Кавказа в целом. Американская сторона ясно понимала, что именно достижение этой цели в условиях премьерства Сержа Саргсяна — неосуществимая затея. И уже, следуя наезженной технологии, опробованной в Грузии в ходе «Роволюции роз», в Киргизии во время «Тюльпановой революции» и «Евромайдана» на Украине, была применена тактика провоцирования гражданских столкновений, которая неизбежно привела бы к кровопролитию, или рассматривала, как запасной вариант, постепенное «эволюционное» создание в РА предпосылок для постепенного сворачивания российско-армянского военно-политического союза с последующим выводом 102-й военной базы из Гюмри, четырёх пограничных отрядов ФСБ России в Армении и вывода военно-воздушной базы России из аэропорта «Эребуни». Естественно, ни один из этих вариантов никоим образом не мог быть принят третьим президентом Армении Сержем Саргсяном.

Призадумаемся, уважаемый читатель, над словами третьего президента РА, сказанными в интервью телеканалу ArmNews: «Сложившиеся геополитические реалии и убеждение, что смена главного переговорщика (на переговорах по нагорно-карабахскому урегулированию — А. Г.) может негативно повлиять на процесс по урегулированию и привести к роковым для страны последствиям, привели к тому, что я согласился стать премьером. И никто не мог прогнозировать, что движение (протестное движение, руководимое Николом Пашиняном, направляемое спецслужбами англосаксов, которые и поставили такие условия, принятие которых подтолкнули бы Сержа Саргсяна, как он сам выразился, «в положение цугцванга», когда любое действие могло только усугубить ситуацию — А. Г.) приведет к такому финалу». Думается, что комментарии излишни.

Вместо послесловия. По сложившейся традиции не хотелось завершать статью на грустной ноте. Внимательно и не единожды просмотрев интервью третьего президента РА телеканалу ArmNews, я искал ответы на вопросы, нуждающиеся в разъяснениях профессионального военного. Благо мир не без хороших людей, с одним из которых я поделился своими тревогами и раздумьями от увиденного и услышанного, а именно с экс-заместителем министра обороны РА (в отставке с 2016 года), бывшим командующим объединенной группировкой войск (сил) Республики Армения и Российской Федерации (ОГВС) генерал-лейтенантом Михаилом Гургеновичем Григоряном. Замечу, уважаемый читатель, что еще в 1992 году Михаил Гургенович в звании полковника был командиром 97-й отдельной мотострелковой бригады, расквартированной в Кафанском районе Зангезурской области Армении. Эта бригада в 1992 году одна противостояла возможным агрессивным действиям трёх бригад и одного полка азербайджанских вооруженных сил, базировавшихся в Зангелане, Кубатлу и Минджеване, а также азербайджанскому полку, расположенному в районе Джебраила. Не стану писать о боевом пути этой славной 97-й мотострелковой бригады и ее боевого командира. Скажу лишь, что в 1992 — 1994 годах она доставила немало хлопот и нашим иранским соседям. Да, да, уважаемый читатель, я не оговорился, иранским соседям, которые были вынуждены принимать не одну сотню азербайджанских солдат и офицеров, которые в массовом порядке переплывали пограничную реку Аракс, спасаясь от наступления отважных воинов и офицеров армянской мотострелковой бригады. В 1994 году, по представлению тогдашнего министра обороны РА Сержа Азатовича Саргсяна президентом РА Л. Тер-Петросяном, бригада за исключительное мужество, самоотверженность и умение, проявленные в деле зашиты и обеспечении безопасности Отечества одной из первых воинских подразделений была награждена «Орденом Боевого Креста Первой степени», учрежденным 22 апреля 1994 года, а командиру бригады, полковнику Михаилу Гургеновичу Григоряну, было присвоено звание генерал-майора ВС РА. Так вот, боевой генерал самым внимательным образом смотрел и вникал в содержание интервью экс-министра обороны РА Сержа Саргсяна и в беседе со мной на эту тему был по-генеральски строг и немногословен: «Будь во время второй Карабахской войны (сентябрь-ноябрь 2020 г.) министром обороны, уже не приходится говорить Верховным Главнокомандующим ВС РА Серж Азатович Саргсян, тогда Ильхам Алиев не выходил бы из кабинета президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, обращаясь к нему с мольбами и просьбами остановить продвижение ВС РА и Армии обороны Арцахской Республики в глубь территории Азербайджана». Увы, англосаксонские стратеги и их продажные стипендиаты армянского разлива, вне всякого сомнения, в ходе второй Карабахской войны сознательно отстранили от руководства военными действиями армянских вооруженных сил генералов и офицеров, победно прошедших через горнило первой Карабахской войны (1992 — 1994 гг.). Они прекрасно понимали, что только так продажное, в результате госпереворота захватившее власть в Армении, предательское отребье, сможет выполнить поручение, исходящее с берегов Потомака и Туманного Альбиона. Не приходится сомневаться и в том, что час расплаты предателей Родины в лице Никола Пашиняна и соросовской камарильи уже близок и неминуем. И только тогда души более пяти тысяч погибших в годы войны наших славных воинов найдут успокоение.