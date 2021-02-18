Киев, , 20:24 — REGNUM Послы стран «Большой семерки» (G7) уточнили, какие меры должна принять Украина для завершения пересмотра программы МВФ и выделения следующего кредитного транша.

Об этом шла речь в ходе встречи послов с министром финансов Украины Сергеем Марченко сегодня, 18 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства страны.

Согласно заявлению послов, ключевыми условиями является реформирование Высшего совета правосудия и реформы в энергетической политике. Также дипломаты заявили, что рассчитывают на выполнение положительных планов Киева по земельной реформе и финансированию перехода к «эколого-ориентированной экономике».

ИА REGNUM напоминает, что 13 февраля миссия Международного валютного фонда без результатов завершила свою работу на Украине, которая продолжалась с конца декабря.

В Фонде заявили, что обсуждение было продуктивным, однако Украине нужен «больший прогресс» для продолжения дискуссии. В свою очередь глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что Украина «имеет чёткое видение» того, что нужно для получения очередного транша МВФ.