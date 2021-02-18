Париж, , 20:26 — REGNUM Глава французского университета Сорбонна Жан Шамбаз раскритиковал в интервью France Info предложение министра высшего образования, исследований и инновации Франции Фредерик Видель проверить ученых на поддержку «союза исламизма и крайне левых идей».

«Позиция правительства по данному вопросу может в определенной степени привести общественное мнение к весьма неприятному умозаключению… об оправданности дискриминации, геттоизации, социального неравенства», — заявил глава Сорбонны.

«Это событие очень меня беспокоит. Правительство должно посвящать себя борьбе с кризисом, а не готовиться к президентским выборам», — продолжил он.

«Союз исламизма и крайне левых сил — это очень неустойчивый термин, который вышел из крайне левых кругов, а затем использовался депутатами от партии «Республиканцы», которые хотели запретить некоторые предметы в университетах. Мы как будто находимся в Советском Союзе… Для исследований и науки не существует табу, нет запрещенных предметов», — пояснил Шамбаз.

«Я, конечно, не требую отставки министра (Фредерика Видаля — прим. ИА REGNUM), я требую изменения политики и поведения правительства в отношении университетов», — резюмировал он.

Напомним, с 2000-х годов французские политики подразумевают под «союзом исламизма и крайне левых сил» некое слияние идей исламизма и крайне левых политических течений, поддерживающих джихадизм.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля Видаль потребовала провести расследование в ведущем научно-исследовательском учреждении Франции Национальном центре научных исследований, чтобы выяснить,«какие исследования проводятся в нашей стране» и какие из них «являются научными, а какие — скорее активистскими».

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