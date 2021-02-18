Белград, , 20:10 — REGNUM Быть патриархом Сербской православной церкви — значит быть первым среди равных, и этого принципа должен придерживаться и митрополит Загребацко-Люблянский Порфирий, который 18 февраля был избран 46-м патриархом Сербским. Об этом ИА REGNUM заявил эксперт по церковному праву, профессор юридического факультета Университета в Крагуеваце (Сербия) Зоран Чворович.

Напомним, что конверт с именем нового сербского патриарха вытащил из евангелия 90-летний монах Матей из сербского монастыря Сисоевац. Наряду с именем митрополита Порфири, в книге находились имена еще двух кандидатов, которые получили больше всего голосов участников Священного архиерейского собора — епископа Бачского Иринея и епископа Банялукского Ефрема.

По словам эксперта, митрополит Порфирий как епископ и теолог занимал по разным церковным вопросам ту позицию, которой в Сербской православной церкви придерживается меньшинство не только священников, но и верующих.

«Митрополит Порфирий близок к Константинополю, он сторонник модернистско-экуменической теологии, выступает за реформу богослужения. Он поддерживает самые близкие отношения с действующими сербскими властями и ни разу не критиковал их политику по отношению к Косово и Метохии. Но я надеюсь, что митрополит Порфирий на патриаршем престоле станет рупором большинства священников Сербской православной церкви и когда речь идет о защите Косово и Метохии, и когда она идет о неканонической природе томоса, который патриарх Варфоломей подарил украинским раскольникам, и когда речь идет о сохранении святосавского наследия сербской церкви (Сербская православная церковь, часто именуется святосавской в честь первого архиепископа — святого Саввы — Прим. ИА REGNUM)», — рассказал Чворович.

Эксперт добавил, что события, произошедшие в преддверии выборов нового сербского патриарха, недвусмысленно показали, что внутри сербского епископата существуют разные фракции.

«Я надеюсь, что сербская церковь в духе соборности переживет выбор 46-го патриарха, и что епископат сохранит единство так же, как и сама церковь. Избрание патриарха — это не вопрос, который должен стать источником разделов. Собор — это не парламент, а патриарх выбирается по воле Божьей после молитвы на призвание Святого духа. Я надеюсь, что все епископы смирятся с таким решением, и что в Сербской православной церкви не будет раскольнических устремлений», — подытожил Зоран Чворович.