Киев, , 20:03 — REGNUM Для дальнейшего продвижения евроатлантической интеграции Украины властям страны необходимо показать прогресс «в тяжелых, но важных реформах», говорится в заявлении посольства США, обнародованном 18 февраля.

Посольство не уточняет, о каких именно реформах идет речь.

Также в дипломатическом представительстве США подчеркнули, что Украина в настоящий момент является важным партнером НАТО и имеет «критически важное значение» для безопасности в Черноморском и Трансатлантическом регионах.

«Поэтому мы приветствуем сотрудничество Украины и закрепленное в ее Конституции намерение вступить в НАТО», — заявили в американском посольстве.

ИА REGNUM напоминает, что 9 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг во время встречи в Брюсселе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем заявил, что Украина постепенно становится всё ближе к членству в НАТО с внедрением стандартов альянса.

Также в ходе этой встречи Столтенберг заявил о «стратегической важности Украины» для НАТО.