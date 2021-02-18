Париж, , 20:09 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон представил на своей официальной странице в социальной сети Twitter новую стратегию страны по борьбе с киберпреступлениями.

«Каждый день 560 сотрудников Национального агентства безопасности информационных систем Франции работают в сотрудничестве с предприятиями, учреждениями и гражданами, чтобы обеспечить безопасность информационных данных. Я выражаю им свою признательность», — заявил лидер Франции.

«В том, что касается кибербезопасности важно сотрудничество полиции и судебной власти. Мы обращаем на это внимание, и это уже позволило нам свернуть преступные сети и задержать киберпреступников», — пояснил Макрон.

«Мы также должны поддерживать решения по усилению кибербезопасности всеми организациями, как частными, так и государственными. В частности, я говорю о медицинских учреждениях», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля представители французского Национального агентства по безопасности информационных систем (ANSSI) заявили, что кибератаки на французские сайты, которые использовали программное обеспечение Centreon, могли совершать «русские хакеры».

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