Киев, , 19:52 — REGNUM Мэр Львова Андрей Садовый благодарен нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому за то, что сейчас на него никто не давит и не создает «искусственных проблем».

Такое мнение Садовый выразил в интервью журналу НВ, материал опубликован 18 февраля.

В целом же он отметил, что деятельность Владимира Зеленского на посту президента «еще рано оценивать».

При этом мэр Львова признал, что ожидал «большей компетенции» правительства, и более активных действий центральной власти в отстаивании украинских интересов.

«Я реалист. Есть много игроков, влияющих на все процессы… То, что Зеленский принял решение закрыть каналы Медведчука — браво! Но он должен идти дальше», — отметил Садовый.

ИА REGNUM напоминает, что именно мэр Львова ранее много раз отказывался подчиняться решениям правительства Украины об усилении карантина.

Например, осенью 2020 года власти Львова первыми на Украине заявили, что не намерены подчиняться решению правительства о «карантине выходного дня».

«Карантин выходного дня, по моему мнению, — это ерунда. Мы были, есть и будем вместе с вами, ни одного неразумного решения город принимать не будет», — объявил тогда мэр, обращаясь к местному бизнесу.

Также тогда горсовет Львова в рамках борьбы с Киевом принял неординарное решение, согласно которому все субботы и воскресенья на территории города на определенный период были объявлены рабочими днями.