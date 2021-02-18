Лондон, , 19:46 — REGNUM Правительство Британии объявило о введении санкций против руководителей военного ведомства и министерства внутренних дел Мьянмы Мья Тхун У и Соу Тхута, сообщает 18 февраля ТАСС.

Санкции введены на фоне недавнего военного переворота в этой стране.

Ограничения подразумевают запрет на въезд в Британию и заморозку банковских счетов указанных лиц. Лондон отмечает, что санкции были введены «в связи с ролью, которую эти члены военного режима Мьянмы сыграли в нарушениях прав человека в ходе переворота».

Кроме того, чуть позже власти Канады намерены также объявить о санкциях против участников переворота в Мьянме.

Читайте ранее в этом сюжете: Главы МИД Индонезии и Сингапура обсудили ситуацию в Мьянме