Брюссель, 18 февраля 2021, 19:41 — REGNUM Обеспокоенность политикой Ирана по ядерной сделке выразил в ходе телефонных переговоров с иранским президентом Хасаном Рухани глава Евросовета Шарль Мишель, говорится в заявлении европейской структуры от 18 февраля.
Отмечается, что глава совета выразил Рухани обеспокоенность в связи с отходом Тегерана от обязательств по ядерной сделке, в том числе в связи с иранским решением приостановить действие Дополнительного протокола.
Напомним, Тегеран намерен отказаться от соблюдения Дополнительного протокола, запретив инспекторам МАГАТЭ осматривать ядерные объекты Ирана.
Дополнительный протокол, в котором Иран участвует с 2003 г., предусматривает проведение внезапных проверок МАГАТЭ на иранских ядерных объектах.
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