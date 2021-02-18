Москва, , 21:03 — REGNUM Заявление Госсекретаря США Энтони Блинкена, в котором он призвал Анкару не оставлять в Турции российские комплексы С-400, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 18 февраля в социальной сети Facebook.

«Иначе придется США бомбить Турцию!», — поделился своим мнением Anatoly V.

Многие пользователи пришли к выводу, что данный призыв был продиктован не заботой о Турции, а исключительно интересами Соединённых Штатов.

«Когда американские власти волновала чья-то жизнь? Турция со своими внутренними проблемами в состоянии разобраться сама, как и другие государства. Ну, а «патриот», судя по названию, пусть охраняет собственный дом», — пишет Лина Л.

Некоторые комментаторы считают, что Вашингтон боится российских комплексов на территории Турции, потому что уверен, что они создадут проблемы, если США решит оказать военное давление на страну.

«США опасаются, что если вдруг им взбредет «наказывать» Турцию за неповиновение, посредством беспилотников из Сирии, они лишатся столь важного «воздушного флота», — считает Ярема Г.

Часть пользователей считает, что Эрдоган не доверяет Штатам. Люди уверены, что призыв из Вашингтона будет проигнорирован Анкарой.

«Эрдоган не забудет, кто готовил его физическое уничтожение. Поэтому Эрдоган не откажется от С-400. Турция это суверенное государство, а не банановая республика, чтобы ей управляли из-за океана», — написал Фарзин Д.

Напомним, 15 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен по телефону обсудил с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу покупку Анкарой российских ЗРК С-400, призвав Турцию не оставлять эти системы.