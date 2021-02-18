Москва, , 19:22 — REGNUM Ситуация в Сирии стала предметом телефонных переговоров российского и турецкого министров иностранных дел Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу, сообщили 18 февраля в пресс-службе МИД РФ.

Отмечается, что главы внешнеполитических ведомств «предметно обсудили ситуацию в Сирии с акцентом на наращивании совместных усилий в провинции Идлиб для окончательного устранения террористической угрозы».

В ведомстве добавили, что беседа состоялась в развитие телефонных переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

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Напомним, переговоры Путина и Эрдогана состоялись днём 18 февраля. Кроме ситуации в Сирии, главы государств обсуждали вопрос борьбы с распространением коронавируса.

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