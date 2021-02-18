Нью-Йорк, США, , 19:06 — REGNUM Российская сторона считает правильным исключение Соединёнными Штатами движения «Ансар Аллах» (йеменские хуситы) из списка террористических организаций, сообщил 18 февраля постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН.

Небензя «Приветствуем решение администрации США пересмотреть решение об включении «Ансар Аллах» в списки иностранных террористических организаций».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, перед самым окончанием своего президентского срока 45-й глава США Дональд Трамп официально объявил йеменских хуситов террористами. Нынешняя администрация Штатов два дня назад, 16 февраля, отменила это решение.

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