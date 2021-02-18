Киев, , 19:04 — REGNUM Ведущими инструментами Украины на пути «деоккупации Крыма» является политико-дипломатическое и санкционное давление на Российскую Федерацию, говорится в заявлении т.н. «представительства президента Украины в АР Крым», обнародованном сегодня, 18 февраля.

«Ведомство» отдельно подчеркивает, что Украина в настоящий момент не рассматривает «силовой вариант возвращения Крыма».

Представительство не поясняет, с чем связано это заявление и почему с «инструментами по деоккупации» там определились только сейчас.

ИА REGNUM напоминает, что ранее МИД Украины заявил о наличии у ведомства стратегии «деоккупации Крыма», отметив, что это внутренний и непубличный инструмент, который определяет принципы работы по «возвращению полуострова».

Особые надежды Киев возлагает на проект «Крымская платформа», который, как считают власти Украины, должен стать «новым международным форматом для повышения эффективности и координации действий международного сообщества по деоккупации Крыма и защите прав и интересов крымчан». Учредительный саммит проекта планируется провести в Киеве 23 августа 2021 года.