Москва, , 18:57 — REGNUM Очередные межафганские переговоры могли бы пройти в Москве, если из Кабула поступит соответствующий запрос, сообщила 18 февраля журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова «В случае необходимости, если того пожелают заинтересованные в мирном урегулировании стороны межафганских переговоров, будем готовы предоставить московскую площадку для диалога».

Раскрывая подробности встречи спецпредставителя президента РФ по Афганистану Замира Кабулова и делегации политического офиса «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), она отметила, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выражают заинтересованность в «конструктивных переговорах с делегацией Кабула», уверяют, что ценят соглашения с США (Доха, 29 февраля 2020 г.).

Москва также планирует, добавила Захарова, продолжать работу по урегулированию в Афганистане в рамках расширенной «тройки», то есть с Китаем, США и Пакистаном, а в будущем — и с Ираном.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова анонсировала визит в Москву в конце февраля афганского министра иностранных дел Мохаммада Ханифа Атмара.

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