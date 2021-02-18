Санкт-Петербург, , 18:58 — REGNUM Петербургский вице-губернатор Евгений Елин, который курировал городскую экономику в разгар пандемии коронавируса, поменяет Смольный на космическую программу частной группы компаний S7. Об этом сообщает S7 Group.

Евгений Елин Gov.spb.ru

«С 1 марта 2021 года, по приглашению акционеров S7 Group, Евгений Елин возьмет на себя руководство космическим направлением холдинга. В новой роли Евгений Елин займется развитием проекта ракетно-космического комплекса «Морской старт», который весной 2020 года был успешно перебазирован из США в порт временного базирования на Дальнем Востоке», — сообщили в компании S7 Space, входящей в S7 Group.

Напомним, в настоящее время Елин ушел в отпуск с последующим увольнением. С 2019 года по 2021 год он находился в должности пост вице-губернатора Петербурга по экономике.

Ранее, наряду с другими проектами, Елин курировал федеральную космическую программу в должности заместителя министра экономического развития РФ, был членом комитета по стратегическому планированию Роскосмоса, также работал советником генерального директора ОАО «РЖД» и занимался развитием транспортных систем.

Добавим, S7 Group — частный авиационный и космический холдинг России, объединяющий компании в сфере авиаперевозок, технического обслуживания воздушных судов, разработки и внедрения современного программного обеспечения, а также в области использования космического пространства.

S7 Space (ООО «С 7 Космические Транспортные Системы») — первая в России коммерческая компания, предоставляющая полный цикл услуг по запускам космических аппаратов. В активе компании — уникальный ракетно-космический комплекс «Морской старт». Компания входит в состав холдинга S7 Group.

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