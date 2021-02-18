Киев, , 18:42 — REGNUM Главными задачами правительства Украины на 2021 год является завершение земельной реформы и проведение так называемой большой приватизации.

Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль сегодня, 18 февраля, на встрече с послами стран ЕС.

Шмыгаль напомнил, что в прошлом году Украина удачно начала и проводила малую приватизацию.

«В этом году имеем целью привлечь до 12 млрд грн от продажи объектов большой приватизации», — подчеркнул премьер.

Относительно завершения земельной реформы «открытых» заявлений на этой встрече не было.

ИА REGNUM напоминает, что ранее ряд депутатов Верховной рады Украины оспорили в Конституционном суде (КС) закон о продаже земли, принятый в парламенте в марте 2020 года. Сейчас ожидается, что распродажа земли по этому закону начнется летом 2021 года, но вердикт КС может полностью изменить ситуацию.

В январе Шмыгаль заявил, что «большая приватизация» с распродажей активов — это «необратимый процесс». По предварительным данным, в 2021 году предлагается приватизировать три облэнерго, пять ТЭЦ, завод «Большевик», Одесский припортовый завод — крупнейшее химическое предприятие страны, объединенную горно-химическую компанию и «Президент-Отель» в центре Киева.