Стокгольм, , 19:26 — REGNUM Бьорн Эрикссон станет новым генеральным директором Государственного фармацевтического управления Швеции. Об этом объявила министр здравоохранения и социальных дел Лена Халленгрен во время пресс-конференции 18 февраля.

Напомним, что Государственное фармацевтическое управление одобряет применение различных лекарственных препаратов на территории Швеции, в том числе вакцины от COVID-19. Во время пресс-конференции Лена Халленгрен отдала дань уважения руководству ведомства и его 800 сотрудникам.

Журналисты SVT Nyheter отмечают, что новый генеральный директор Эрикссон является обладателем докторской степени в области кардиологии. Недавно он стал главой департамента здравоохранения и медицинского обслуживания Стокгольмского региона и, таким образом, принимал активное участие в борьбе с пандемией коронавируса.