Киев, , 18:30 — REGNUM Глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак предложил возобновить стажировку студентов в ОП ради «свежего взгляда на многие процессы».

Об этом чиновник заявил 18 февраля в ходе всеукраинского форума молодых государственников.

Ермак напомнил, что подобная практика была и ранее, однако от нее пришлось отказаться из-за коронавирусных ограничений.

«Вижу, что нам точно стоит возобновить стажировку студентов в офисе президента, которая была свернута из-за ковида. Уверен, что студенты смогут привнести свежий взгляд во многие процессы — поскольку все существенные изменения происходят тогда, когда человеку не безразлично», — отметил он.

ИА REGNUM напоминает, что ранее нынешние власти Украины, включая и президент Зеленского, много раз жаловались на серьезный «кадровый голод».

На большой пресс-конференции в мае 2020 года Зеленский заявил, что не может найти людей, «которые были бы и профессиональные, и чистые, и работали бы по 25 часов в сутки».

«У нас кадровый голод в стране. Я не могу найти сейчас хорошего министра культуры… обращались ко многим людям, говорили: дайте. Нам очень сложно найти министра образования, энергетики», — отметил он.

На одном из совещаний в июне президент повторил, что на Украине существует кадровый голод, и эту проблему должно решать высшее образование.