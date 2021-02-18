Нижний Новгород, , 18:16 — REGNUM Московский районный суд принял решение об аресте руководителя компании «Специализированный застройщик Нижегородской области «Дирекция по строительству» Андрея Нечаева.

Судебный орган постановил, что глава стройкомпании, владельцем 100% акций которой является правительство региона, будет находиться под стражей как минимум до 11 апреля 2021 года.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Следственный комитет России возбудил против Нечаева уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере».

По версии следствия, в 2019 году он получил от руководства одной из субподрядных стройкомпаний взятку в виде строительных материалов на сумму около 1,2 млн рублей — за содействие в госприемке многоквартирного дома, построенного в Ленинском районе Нижнего Новгорода.