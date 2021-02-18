Москва, , 18:15 — REGNUM Критика в адрес российского посла в Молдавии Олега Васнецова за его участие в мероприятии по Приднестровью неадекватна ситуации. Об этом сообщила 18 февраля журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова «Подобная работа, включающая поездки по субъектам РФ, ведётся посольством Молдавии в Москве, и никакой аллергии у российской стороны это не вызывает, тем более когда речь идёт о видеоконференциях».

Москва призвала Кишинёв воздерживаться от такой политизации деятельности российского посольства. Российский дипломат добавила, что Москва «не ставит под сомнение территориальную целостность» Молдавии.

Захарова отметила, что Кишинёву известно, что Россия выступает гарантом и посредником приднестровского урегулирования, опираясь на Договор о дружбе и сотрудничестве от 2001 года.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, критика в адрес Васнецова из Кишинёва началась после того, как он 10 февраля принял участие в заседании коллегии министерства иностранных дел Приднестровья.

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