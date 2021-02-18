Киев, , 18:10 — REGNUM Украина сделала все необходимые шаги для обеспечения своих граждан эффективной вакциной, но остальное сейчас зависит не от Киева, заявил 18 февраля премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

По его словам, проблема у всех одинаковая — «смещение сроков поставок вакцин».

«У нас заключено достаточно контрактов с производителями, чтобы все желающие на Украине могли вакцинироваться… уже уплачены соответствующие средства. К сожалению, сегодня наблюдается дефицит вакцин, и даже страны ЕС его также почувствовали», — отметил Шмыгаль.

ИА REGNUM напоминает, что 5 февраля власти Украины заявили, что получили официальное подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин производства компаний AstraZeneca и Novavax, а 12 февраля объявили, что в Индии начался процесс отгрузки вакцин от COVID-19 для Украины, доставка планируется на 15−17 февраля.

Впрочем, уже 16 февраля в Киеве признали трудности «логистического и бюрократического характера» с поставками вакцины, отметив, что именно поэтому старт процесса вакцинации граждан несколько откладывается.

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