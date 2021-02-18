Москва, , 18:07 — REGNUM Россия высылает из страны одного из сотрудников посольства Эстонии в ответ на аналогичные действия властей этой страны, сообщила 18 февраля на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, безосновательной высылкой российского дипломата власти Эстонии пытались лишний раз проявить свою преданность Вашингтону.

«Недавно приведенное к присяге новое правительство Эстонии, возможно, решило таким образом показать лояльность Вашингтону и Брюсселю, абсолютно безосновательно объявило persona non grata дипломата посольства России в Таллине. Он занимался вопросами культуры, образования, то есть как раз теми сферами, где еще сохраняется сотрудничество», — пояснила Мария Захарова.

«Российский ответ не заставил себя ждать — был вызван посол Эстонии в Москве, выразили решительный протест и объявили о высылке одного из дипломатов эстонского дипломатического представительства», — добавила представитель МИД России.

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