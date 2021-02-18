Москва, , 20:54 — REGNUM Законопроект о признании русского языка официальным наряду с армянским, который был внесён в Национальное собрание Нагорно-Карабахской республики, вызвал реакцию со стороны интернет-сообщества. Граждане выразили своё отношение 18 февраля в социальной сети Facebook.

Общеобразовательная школа Степанакерта Минобороны России

«Странно, что после хорошего пинка они резко полюбили русский язык. Конъюнктура, однако», — написала Анжела Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что к таким решениям необходимо было приходить ранее, а после проигрыша в конфликте актуальность подобного шага уже не столь высока.

«Что же Армения раньше закрывала русские школы, запрещала русский язык, а сейчас делает его официальным. Имейте хоть каплю гордости, уважайте себя, будьте последовательны», — пишет Orxan K.

Некоторые комментаторы считают, что инициатива сделать русский язык на территории Нагорного Карабаха выглядит странно, ведь армянская сторона полностью уже не контролирует данный регион.

«Карабах не может сам по себе что-то планировать, тем более в составе Азербайджана! А у нас русский язык и так преобладает в достаточно распространенном виде», — поделился Fikret A.

Нашлись и те, кто указал на реваншистские настроения в Армении. Граждане призывают республику принять правду и сделать выводу, основываясь на своих прошлых ошибках.

«Армении есть шанс на национальное возрождение, необходимо отпустить призраки прошлого. Азербайджан никогда не отдаст территории, которые не принадлежали Армении. Это нужно принять, проглотить эту горькую пилюлю», — считает Роксолана Л.

Напомним, 16 февраля в Национальное собрание Нагорно-Карабахской республики внесли законопроект о признании русского языка официальным наряду с армянским.