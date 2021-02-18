Иерусалим, 18 февраля 2021, 17:53 — REGNUM О совместной работе с США по разработке системы ПРО «Хец-4» сообщили 18 февраля в минобороны Израиля.
Израильское ведомство уточнило, что разработку «Хец-4» ведёт Управление по противоракетной обороне вместе с американским Агентством по ПРО. Новое поколение системы ПРО «станет следующим поколением эндо-экзоатмосферных перехватчиков в системе вооружения «Хец», состоящей из перехватчиков «Хец-2» и «Хец-3».
Комментируя эту новость, израильский министр обороны Бени Ганц заявил:
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Отметим, что о разработках нового поколения «Хец» («Стрела») Израилем совместно с США известно давно.
Стоящие на вооружении «Хец-2» используются для перехвата баллистических ракет (дальность полёта до трёх тысяч километров), а «Хец-3» рассчитаны на поражения ракет в безвоздушном пространстве на расстоянии 400 — 2,5 тыс. км и на высоте до 100 км.
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