Москва, , 17:52 — REGNUM Москва имеет основания полагать, что власти ФРГ участвовали в провокации с видеороликом скандального блогера Навального о «дворце» в Геленджике, умышленно пойдя на недружественный акт в отношении России, заявила 18 февраля на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она пояснила, что законодательство ФРГ о документации секретных служб ГДР (Штази) от 1991 года позволяет работать с архивом Штази только получив соответствующее разрешение германских компетентных органов.

Таким образом, заявления о том, что власти ФРГ якобы ничего не знали о деятельности Навального и не интересовались ею неправдоподобны, подчеркнула Захарова.

«С другой стороны, подозрения, что германская сторона могла сознательно облегчить Навальному доступ в архив Штази и даже навести его на конкретные документы, выглядят теперь уже более убедительными. В пользу этой версии говорит и то, что на протяжении всего периода после объединения Германии пресловутый компромат Штази использовался для сведения счетов с политическими оппонентами и травлей неугодных», — сказала Мария Захарова.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ отметила, что большая доля архивов Штази после 1990 года оказалась в США и только спустя много лет вернулась в Германию.

«Таким образом, есть основания полагать, что в этой ситуации Берлин умышленно совершил откровенно недружественный акт по отношению к нашей стране. Речь идет об очередном элементе масштабной антироссийской провокации, которую германские власти старательно раскручивают вокруг ситуации с Навальным с целью вмешательства во внутренние дела нашей страны», — заявила Мария Захарова.

Напомним, в видеоролике «о дворце в Геленджике» Навальный затрагивал данные о службе Владимира Путина по линии внешней разведки в 1980-х годах на территории ГДР.

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