Тюмень, , 17:34 — REGNUM Уровень доверия к власти можно определить о двум формулам. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе прямого эфира круглого стола «Губернаторы новой волны: от доверия — к результату».

«Первая формула — это участие. Когда ты участвуешь, то понимаешь, что происходит. Когда ты понимаешь, то доверяешь тому, что происходит. Вторая формула — диалог, обратная связь, результат. Если после диалога и обратной связи нет результата, всё превращается в болтовню», — считает тюменский губернатор.

Александр Моор подчеркнул необходимость пояснять людям логику тех или иных решений и провластных поступков.

«Если человек понимает логику действий власти, то это серьёзно понижает градус напряжения и повышает доверие», — резюмировал Александр Моор.