Москва, , 17:29 — REGNUM Вопросы безопасности на Северном Кавказе будут обсуждаться на заседании СБ РФ в Ставрополе, сообщили 18 февраля в пресс-службе Совета Безопасности России.

Уточняется, что секретарь СБ РФ Николай Патрушев завтра, 19 февраля, будет находиться в Ставрополе, где пройдёт совещание «по актуальным вопросам национальной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе».

Одним из вопросов станет противодействие правонарушениям, которые возникают в СКФО при реализации российских нацпроектов. В мероприятии будут участвовать главы северокавказских регионов.

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