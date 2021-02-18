Канберра, , 17:28 — REGNUM Facebook заблокировал новостные публикации СМИ в Австралии, сообщает 18 февраля издание The Sydney Morning Herald.

По утверждению издания, это произошло из-за закона, который власти Австралии намерены принять через несколько дней. Новый закон потребует от IT-гигантов платить СМИ за новостной контент. Утром 18 февраля все публикации австралийских СМИ были удалены из соцсети Facebook.

Блокировка распространилась также и на публикации учреждений здравоохранения, социальных служб Австралии, профсоюзов и благотворительных организаций.

По утверждению управляющего директора Facebook в Австралии и Новой Зеландии Уильяма Истона, новый «закон неверно толкует отношения между нашей платформой и авторами публикаций, которые используют ее для распространения новостного контента».

В ответ австралийский министр связи Пол Флетчер заявил, что правительство не будет отказываться от принятия нового кодекса.

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