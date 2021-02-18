Варшава, , 17:22 — REGNUM Министерство внутренних дел Польши вынесло на рассмотрение правительства страны законопроект, который закрепляет статус животных на службе у полиции, а также регулирует их права. Об этом, как передает Polskie Radio 24, сообщил 18 февраля глава ведомства Мариуш Каминский во время пресс-конференции.

Министр сообщил, что законопроект предусматривает, в частности, пожизненное содержание и бесплатную ветеринарную помощь со стороны государства для животных, которые используются всеми службами, подчиненными МВД.

«На данный момент у нас на службе задействованы тысяча собак, а также несколько десятков лошадей. Это необыкновенные животные с выдающимся интеллектом. Хорошо обученные. Благодаря им было спасено множество человеческих жизней и задержано множество опасных преступников. Забота об их судьбе на службе, и особенно вне службы, является нашим этическим долгом», — заявил Каминский.