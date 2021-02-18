Абуджа, , 17:18 — REGNUM Депутат польского Сейма 6-го (2007−2011 гг.) и 7-го (2011−2015 гг.) созывов нигерийского происхождения Джон Абрахам Годсон сообщил на своей странице в соцсети Twitter, что собирается баллотироваться в президенты Нигерии. Выборы в стране состоятся в 2023 году.

Политик родился и вырос в Нигерии. Окончил там сельскохозяйственный факультет государственного университета в городе Абиа. Однако позже уехал в Польшу, где работал пастором протестантской Церкви Бога во Христе. Он выучил польский язык и закончил докторантуру факультета журналистики и политологии Варшавского университета, а также докторантуру факультета менеджмента Лодзинского университета. Успел также поработать старшим преподавателем в Щецинском политехническом университете и университете Адама Мицкевича в Познани.

В конце 2000-х он занялся в Польше политикой, в 2008—2010 годах став членом городского совета Лодзи от партии «Гражданская платформа». В 2014 году он баллотировался на пост мэра города Лодзь, однако проиграл выборы.

Годсон заявил, что, являясь гражданином Нигерии по рождению, имеет право возглавить свою Родину. «Получив хороший политический опыт в Европе, я смогу применить его в Нигерии», — заключил он в своем сообщении.