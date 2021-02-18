Варшава, , 17:12 — REGNUM Депутат польского Сейма от оппозиционной партии «Гражданская платформа» Изабела Лещина во время пресс-конференции 18 февраля заявила, что партия приняла официальную резолюцию, которая осуждает ужесточение запрета на аборт в республике, а также выступает за право на аборт для женщин. Об этом передает Polskie Radio 24.

«В особо сложных личных ситуациях именно женщина должна принять личное решение об аборте. После консультации с психологом и врачом. И закон должен разрешить ей это сделать. Теперь это официальная позиция нашей партии, изложенная в нашей внутренней резолюции. Вероятно, это станет частью и нашей постоянной программы», — заявила депутат.

По мнению Лещины, в вопросе статуса абортов должен быть принят «новый общественный договор», который «должен отвергать правые и левые крайности и быть принят большинством польского общества».

В то же время лидер данной партии Борис Будка подчеркнул, что несмотря на принятую резолюцию, в «Гражданской платформе» по-прежнему «есть люди разных взглядов, которые составляют либеральное и консервативное крылья».

Напомним, 15 февраля 20 депутатов от «Гражданской платформы» написали открытое письмо к руководству партии с просьбой не выступать за легализацию абортов, а принять нейтральную позицию и продвигать проведение референдума по данной теме.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября 2020 года Конституционный суд Польши принял вердикт об ужесточении запрета права на аборт. Ведомство признало незаконным прерывание беременности в случае выявленных патологий у плода. Теперь аборты в Польше будут разрешены лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни и здоровью матери, либо если ребенок был зачат в результате изнасилования. Данное решение вызвало волну уличных протестов в городах Польши, которые продолжаются до сих пор.