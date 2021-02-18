Ярославль, , 17:11 — REGNUM Первый губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын выступил за возврат прямых выборов мэра Ярославля. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети политика.

Анатолий Лисицын

Бывший глава региона прокомментировал качество уборки Ярославля. Как ранее сообщало ИА REGNUM городские власти объяснили некачественную уборку нехваткой песко-соляной смеси нужной консистенции. Анатолий Лисицын считает, что проблема не в соли, а в самих управленцах.

«Улицы города как стиральная доска. Говорят — недосолили, а скорее всего непрофессиональная команда мэрии. Ярославцы! Вернём свободные выборы мэра, который будет отвечать перед народом, а не перед безмолвно назначившего его группой разных чиновников», — написал Анатолий Лисицын.

Напомним, в минувшем году экс-губернатор пытался вернуться во власть, но в сентябре на довыборах в Госдуму уступил бывшем хоккеисту Андрею Коваленко.

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