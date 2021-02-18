Москва, , 17:06 — REGNUM Антироссийскими назвала совместные манёвры США и Турции у самых границ России официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 18 февраля в ходе брифинга.

Комментируя учения стран НАТО в Чёрном море, она отметила, что они «носят антироссийскую направленность».

Захарова «Проходят они у самых границ нашей страны, вблизи нашего черноморского побережья, тем самым угрожают миру и стабильности».

Российский дипломат добавила, что Шестой флот США будто нарочно ищет врага в Чёрном море. Она также назвала провокационными высказывания представителей Госдепа и Пентагона о том, что эти учения «способствуют укреплению безопасности в Европе».

Напомним, 9 февраля в Чёрном море прошли совместные турецко-американские учения при участии эсминцев Porter и Donald Cook, морского патрульного самолёта Poseidon, а также двух турецких фрегатов, двух истребителей F-16 и самолёта-разведчика.

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