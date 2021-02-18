Москва, 18 февраля 2021, 16:51 — REGNUM Президент России Владимир Путин и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, сообщает 18 февраля пресс-служба Кремля.
Центральной темой переговоров стали варианты поставок и организация выпуска в Турции российских вакцин от коронавируса.
«Рассмотрены перспективы наращивания сотрудничества в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции, включая возможные поставки и организацию производства в Турции российских вакцин», — указано в сообщении пресс-службы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Эрдоган заявил о возможности отмены части карантинных ограничений в стране.
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