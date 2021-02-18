Москва, , 16:48 — REGNUM Встреча российского и афганского министров иностранных дел Сергея Лаврова и Мохаммада Ханифа Атмара состоится в Москве в конце февраля, сообщила 18 февраля журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она уточнила, что Атмар нанесёт рабочий визит в российскую столицу 24−27 февраля.

Захарова «В ходе этого визита запланированы переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым, а также с другими официальными лицами».

Российский дипломат добавила, что Москва «уделяет особое внимание продвижению процесса национального примирения в Афганистане», стремясь к тому, чтобы многолетнему вооружённому конфликту в республике был положен конец.

Читайте также: Столтенберг назвал непростым решение НАТО по миссии в Афганистане

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мир в Афганистане не наступил, несмотря на договорённости США с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В республике регулярно происходят теракты.

Читайте ранее в этом сюжете: Миссия ООН подверглась нападению по дороге в Кабул, есть жертвы