Брюссель, , 16:42 — REGNUM Европейский суд по правам человека одобрил решение органов юстиции Германии, прекратившей расследование факта убийства военными бундесвера в Афганистане около ста мирных жителей.

Решение опубликовано большой палатой ЕСПЧ 16 февраля.

В документе указано, что Европейский суд по правам человека счел достаточным расследование, проведенное органами юстиции ФРГ по факту воздушного удара в афганском Кундузе, от которого в 2009 году погибло около ста местных жителей.

Иск против германских военных подал гражданин Афганистана, двое сыновей которого погибли от этого авиаудара.

Авиаудар запросил полковник бундесвера Георг Кляйн, посчитавший, что наблюдаемые им два бензовоза могут быть использованы для атаки на его подчиненных.

В результате авиаудара по бензовозам, из которых шла продажа топлива местным жителям, погибло большое число гражданских лиц.

Федеральная прокуратура ФРГ начала расследование против полковника Кляйна, но через некоторое время прекратила дело за отсутствием достаточных оснований для подозрений.

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