Тбилиси, , 16:35 — REGNUM В качестве кандидата в премьер-министры Грузии предложен министр обороны республики Ираклий Гарибашвили, сообщил 18 февраля журналистам председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.

Министра обороны выдвинули члены политсовета правящей партии на заседании, которое состоялось сегодня, 18 февраля, после известий об отставке грузинского премьер-министра Георгия Гахарии.

Кобахидзе «На основании моего представления как председателя партии политсовет единогласно решил назвать Ираклия Гарибашвили кандидатом в премьер-министры».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гахария подал в отставку, чтобы «уменьшить поляризацию в политическом пространстве» Грузии. Добавим, что в республике политическая война перешла в острую фазу.

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