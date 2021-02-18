Варшава, , 16:29 — REGNUM Совместный фонд стран Вышеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия и Чехия) будет увеличен на 2 миллиона евро. Данное решение было принято в рамках состоявшегося 17 февраля саммита премьер-министров стран группы. Об этом передает Polskie Radio 24.

Соответствующую информацию в рамках пресс-конференции сообщил замглавы министерства иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк.

«Бюджет Вышеградского фонда в ближайшее время увеличится на 20% — с 8 до 10 миллионов евро. По решению премьер-министров стран Вышеградской группы, эти дополнительные два миллиона будут направлены на социальные проекты, ориентированные на молодежь», — заявил дипломат.

«В рамках саммита стороны договорились разработать совместный проект «Вышеградское поколение», который поможет интегрировать польское, словацкое, чешское и венгерское общества, особенно молодежь наших стран. Финансировать их инициативы, проекты, начинания, выдавать гранты», — пояснил Шинковский вель Сенк.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля в Польше главы правительств стран Вышеградской группы (Венгрии, Польши, Словакии и Чехии) провели саммит, в рамках которого приняли совместную декларацию. В ней подведены итоги 30-летия существования проекта, а также намечены направления сотрудничества на будущее.