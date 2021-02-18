Брюссель, , 16:26 — REGNUM На официальной странице Европейского офиса поддержки беженцев в соцсети Twitter появилась информация о резком сокращении количества заявлений о предоставлении убежища в странах Европейского союза.

Так, по итогам 2020 года в странах Европейского союза было подано около 461 тысячи таких заявлений. В то время как за 2019 год их было 671 тысяча. То есть, число желающих получить статус беженцев в Евросоюзе в 2020 году упало на 31% по сравнению с 2019-м годом.

Согласно анализу Европейского офиса поддержки беженцев, падение количества заявок является следствием пандемии SARS-CoV-2 и связанных с ней ограничений на передвижение. На это указывает, среди прочего, большая разница в количестве заявок при сравнении отдельных месяцев: больше всего их было зарегистрировано в январе и феврале, когда еще не было пандемии, а меньше всего — в период с марта по июнь 2020 года.

Основной поток беженцев в ЕС по итогам 2020 года не изменился по сравнению с 2019-м годом. Наибольшее количество заявлений, как и прежде, подали жители Сирии — 64 тысячи. На втором месте граждане Афганистана — от них поступило 48 тысяч заявлений. Тройку лидеров замыкают жители Венесуэлы — от них было подано 30 тысяч заявлений.