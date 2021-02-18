Подгорица, , 16:18 — REGNUM Власти Китая официально одобрили пожертвование 30 000 доз вакцины Sinofarm Черногории. Вакцина должна прибыть в страну в ближайшее время, сообщило правительство Черногории.

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Этот способ получения вакцины, как утверждается, подтверждает неоспоримую позицию властей Черногории о том, что прямые двусторонние переговоры между государством и производителем и являются единственным безопасным способом получения вакцины.

«Несмотря на ограниченные возможности производства вакцин в Китайской Народной Республике и во всем мире, а также относительно небольшой объем вакцинации в этой стране по сравнению с ее населением, Китайская Народная Республика решила утвердить заявленное количество вакцин для Черногории, после прямого контакта с нашим правительством. С учетом вышеупомянутых производственных ограничений и того факта, что более 40 стран запросили доступ к китайской вакцине, мы с особым удовлетворением и благодарностью делимся с нашей общественностью подтверждением того, что китайские власти решили поддержать Черногорию», — заявило правительство.

Напомним, что 17 февраля в Черногорию из Сербии прибыло 2 тысячи доз вакцины Spuntnik V, это также пожертвование.