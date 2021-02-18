Москва, , 16:15 — REGNUM Москва еще не использовала инициативные действия в различных сферах, но может ввести ограничения, по образу и подобию американских, на различных направлениях, если слова российского МИДа не будут услышаны за океаном. Так депутат Госдумы РФ, директор Института РУССТРАТ Елена Панина прокомментировала заявление заместителя главы российского МИДа Сергея Рябкова, что РФ может применить политику «активного сдерживания США», если в Вашингтоне предпочтут продолжить враждебный курс давления.

Как заметила Елена Панина, подобные ноты в риторике российского внешнеполитического ведомства являются последним предупреждением Соединённым Штатам.

«Пока Кремль симметрично реагировал на выпады Белого дома и применял только ответные меры на все нападки США. Москва еще не использовала инициативные действия в различных сферах, но может ввести ограничения, по образу и подобию американских, на различных направлениях, если слова российского МИДа не будут услышаны за океаном», — пишет депутат в своем телеграм-канале.

В попытке продвинуть свою гегемонию по всему земному шару Соединенные Штаты стали уязвимы, напомнила российский парламентарий.

«Если Россия в отношении США будет применять активные действия, то Вашингтон окажется неспособен на адекватную реакцию при наличии нескольких вызовов сразу. Дополнительным ударом для Белого дома станет серьёзный психологический шок, так как там привыкли к ситуации, когда стратегическая инициатива находится в их руках», — резюмировала Елена Панина.

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