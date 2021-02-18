Брюссель, , 16:09 — REGNUM Власти Венгрии должны за два месяца привести закон о неправительственных организациях (НПО) в соответствие с правом Евросоюза. Об этом говорится в коммюнике, распространённом Европейской комиссией (ЕК).

За два месяца Венгрия должна ответить на поднятые Еврокомиссией вопросы. Затем ЕК может вернуть дело в Суд Евросоюза и предложить финансовые санкции, говорится в документе, направленном венгерскому руководству.

Как сообщало ИА REGNUM, разногласия между Венгрией и ЕС касаются местного закона, который требует регистрации и отчётности от НПО, получающих иностранное финансирование. В 2019 году ЕК подала в суд на руководство Венгрии, объявив этот закон необоснованным и дискриминационным. В июне 2020 года Суд ЕС подтвердил, что венгерский закон противоречит европейскому праву.

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