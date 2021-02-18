Джакарта, , 16:05 — REGNUM Член парламента Индонезии Марван Джафар попросил правительство провести интенсивный диалог в связи с заходом военных кораблей из Китая и США в Южно-Китайское море, сообщает Antara.

«Индонезия должна иметь возможность проводить «мягкую» дипломатию», — заявил индонезийский политик.

Марван Джафар пояснил, что с появлением в Южно-Китайском море кораблей из Китая и США, Индонезия должна уделять серьезное внимание диалогу.

Правительство Индонезии призвали развивать современное и эффективное вооружение, а также обучать солдат.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Малайзии депортировало 160 индонезийских рабочих-мигрантов через приграничный пост в провинции Западный Калимантан.

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