Киев, , 16:08 — REGNUM Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении заместителю министра обороны РФ Андрею Картаполову. Об этом заявили 18 февраля в пресс-службе ведомства.

Российского военного подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины, ведении агрессивной войны и нарушении обычаев войны.

«Андрей Картаполов в январе-феврале 2015 года, занимая должность начальника Главного оперативного управления — заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ, совершал планирование и координацию действий подразделений вооружённых сил «государства-агрессора» и подконтрольных им незаконных вооружённых формирований по захвату города Дебальцево и прилегающих к нему населённых пунктов», — сказано в сообщении.

Кроме того, в СБУ считают, что Картаполов может быть причастен к разгрому украинских силовиков под Иловайском, а также захвату других городов Донбасса.

«Больной президент — это очень опасно», — прокомментировала действия украинской спецслужбы журналист Ольга Шарий, напомнив, что СБУ подчиняется президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Напомним, война в Донбассе началась в 2014 году после того, как в Киеве произошёл госпереворот. Украинские власти, пытаясь снять с себя ответственность за кровопролитие, бездоказательно обвинили Россию в некой «агрессии», однако более чем за семь лет конфликта так и не смогли это доказать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СБУ объявило популярному украинскому блогеру и политику Анатолию Шарию подозрение в государственной измене. При этом никаких доказательств так и не было опубликовано.

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