Луганск, 18 февраля 2021, 16:03 — REGNUM Село Калиновка (ЛНР) было обстреляно ВСУ накануне, 17 февраля, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
Уточняется, что украинские боевики обстреляли район Калиновки из крупнокалиберного пулемёта.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 17 февраля украинские боевики шесть раз обстреляли территорию ДНР.
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