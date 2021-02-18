Москва, , 15:54 — REGNUM Указ о назначении новым чрезвычайным и полномочным послом РФ в Венгрии Евгения Станиславова подписал президент России Владимир Путин. Текст указа 18 февраля обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Станиславова Евгения Арнольдовича чрезвычайным и полномочным послом России в Венгрии», — говорится в опубликованном документе.

При этом другим указом глава российского государства освободил от этого поста Владимира Сергеева, который пребывал на данной должности с 2014 года.

Отметим, Евгений Станиславов работает в системе отечественного МИД с 1983 года и находился на различных должностях, как в центральном аппарате министерства, так и за рубежом. С февраля 2014 года до настоящего времени являлся главой департамента экономического сотрудничества МИД России.