Вашингтон, , 17:19 — REGNUM Посол Южной Кореи в США Ли Су Хёк выразил надежду на то, что власти США проведут консультации с Сеулом при разработке нового подхода к КНДР. Об этом посол сообщил в интервью агентству Yonhap.

Южнокорейский дипломат подчеркнул, что администрация президента Джо Байдена согласна с тем, что северокорейская ядерная проблема требует неотложного решения, поэтому американские власти стремятся выработать всеобъемлющую политику в отношении Северной Кореи.

Посол акцентировал внимание на том, что вопрос прав человека будет включён в комплексную стратегию администрации президента США.

Ли Су Хёк отметил, что провел встречи с координатором политики в Индо-Тихоокеанском регионе в Совете национальной безопасности США Куртом Кэмпбеллом и исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Ким Соном. В ходе встреч стороны обменялись мнениями о комплексной стратегии в отношении КНДР.